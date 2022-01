Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a révélé, au cours d’ un entretien accordé à Radio Tokpa ce dimanche 02 janvier 2022, que le gouvernement du Bénin envisage de construire une nouvelle centrale de 143 Mégawatts pour compléter celle de Maria Gléta. «Nous avons fait entre 2016 et décembre 2020 60% de couverture de nos besoins en production propre et nous avons annoncé qu’au cours de ce quinquennat, nous atteindrions les 100% de couverture de nos besoins » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji ce dimanche 02 janvier 2022.

Pour augmenter donc la capacité énergétique du Bénin, le gouvernement envisage de construire « une nouvelle centrale de 143 Mégawatts pour compléter Maria Gléta». Le porte-parole du gouvernement a affirmé que cette centrale de 143 mégawatts «ne sera pas loin de la zone de développement industriel de Glo Djigbé ». En plus de la centrale de 143 Mégawatts, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a fait savoir qu’il y aura aussi «des centrales photovoltaïques, celles déjà en cours de construction et celles prévues dont la mobilisation des ressources a déjà eu lieu».

Il a rassuré que toutes ces centrales seront construites et a confirmé que le barrage de « Dogobice » sera réalisé. Pour lui, ce barrage «va apporter un plus à la production d’électricité ici chez nous mais aussi à la maîtrise de l’eau autour du fleuve où il sera construit». C’est pour cela, il a martelé que « tout cela va nous mener indéniablement à la perspective de la couverture de nos besoins en matière d’énergie à l’horizon 2026».