Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a exprimé son ressenti sur les peines infligées à Reckya Madougou et Joël Aïvo. C’est à l’occasion d’un entretien avec les journalistes de la webtv Binews. « Ce sujet vous savez, quand j’en parle à titre personnel, je peux vous dire que c’est un crève-cœur. Parce que M Aïvo, Mme Madougou, c’est des gens que je connais très bien. Je peux vous dire même que ce sont des amis » a déclaré Léandre Houngbédji.

On a « mal pour ce qui leur arrive »

Il dit avoir « mal pour ce qui leur arrive », mais après il y a des faits qui leur sont reprochés, estime-t-il. La justice en a été saisie et a fait son travail, a poursuivi le porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne, une possible grâce présidentielle, il pense que l’ancienne ministre et le constitutionnaliste, comme tous les autres détenus qui remplissent les conditions peuvent bénéficier « de telle ou telle mesure suivant ce que prévoit le fonctionnement de l’Etat en la matière ».

« Je n’avancerais rien » a t-il ajouté . Rappelons qu’il revient au chef de l’Etat d’accorder ou non la grâce présidentielle aux détenus. Les regards sont donc rivés vers le palais de la Marina. Reckya Madougou a écopé de la plus lourde peine: 20 ans de prison pour l’ex-collaboratrice du président togolais Faure Gnassingbé. Joël Aïvo doit lui, faire 10 ans de prison.