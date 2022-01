Le Programme d’Actions du Gouvernement PAG II a été présenté aux députés, maires et membres d’institutions de la République hier jeudi 13 janvier 2022. C’est la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou qui a abrité cette séance d’appropriation du document présenté comme « l’unique boussole de l’action gouvernementale » pour le deuxième quinquennat de Patrice Talon . On retient qu’au niveau des communes, le PAG (2021-2026) prévoit la création d’un fonds d’investissement communal en remplacement du FADEC.

Pour doter les communes de moyens financiers…

Le FADEC est en effet l’acronyme du Fonds d’appui au développement des communes. C’est un mécanisme fonctionnel et performant de transfert de ressources financières aux collectivités locales. Le FADEC vise à doter les communes de moyens financiers pour les investissements socio-économiques sous deux formes, affecté et non-affecté. Ce fonds est administré par la Commission nationale des finances locales (CONAFIL) avec un organe technique dénommé le Secrétariat Permanent.

Le gouvernement veut donc remplacer ce Fonds par un autre, le Fonds d’investissement communal. Le PAG II prévoir par ailleurs, la réforme de la gouvernance locale et la construction et l’équipement des 12 cités administratives départementales. la Construction du centre de formation pour l’Administration locale et la réhabilitation et l’équipement des infrastructures au niveau central et des préfectures. On assistera aussi à la promotion de l’intercommunalité pour une meilleure prise en charge des problématiques communales.