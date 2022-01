Comme annoncé depuis le 06 janvier dernier, le recrutement des cadres techniques des mairies a effectivement été lancé. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’un communiqué radio signé conjointement par le président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) Luc Atrokpo et le ministre d’Etat chargé du développement Abdoulaye Bio Tchané.

Ces appels à candidatures permettront de pourvoir aux postes de Secrétaire Exécutif, de responsable des affaires domaniales et environnementales, de la Personne responsable des marchés publics , de responsable des affaires administratives et financières, de responsable de système d’information, de responsable du développement local et de la planification et de responsable des services techniques. La candidature est ouverte à « toute personne de nationalité béninoise, agent public ou du secteur privé de la catégorie A échelle 1, où ayant un niveau de qualification BAC +5 ».

Ils doivent se rendre sur les sites www.decentralisation.gouv.bj ou https://service-public.bj pour consulter les fiches descriptives des postes à pourvoir et les profils exigés. Ensuite, ils pourront soumettre leurs candidatures en remplissant en ligne, la fiche de candidature et en fournissant tous les renseignements requis. Les frais de dossiers sont de 10.000 Francs Cfa, payable en ligne.

Rappelons que ces différents postes ont été créés suite à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'objectif de cette réforme est de renforcer et d'améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les 77 communes du Bénin.