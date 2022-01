Le Recteur de l’Université d’Abomey Calavi (UAC), Félicien Avlessi a mis en application les mesures de sécurité qu’il a prises sur le campus ce lundi 17 janvier 2022 . Après 19 heures, pour accéder à l’Université d’Abomey Calavi (UAC), il faut présenter une pièce d’identité. Des patrouilles seront également organisées toutes les nuits sur le campus. «Il y a ces nouvelles mesures de sécurité parce qu’il y a eu tout récemment plusieurs cas d’insécurité» a déclaré ce mardi 18 janvier 2022 sur Frissons Radio le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi.

Selon Félicien Avlessi, il «a enregistré des événements malheureux au sein de l’université ». Il a déclaré que «le premier événement concerne un étudiant qui a été victime d’une situation aux environs de 20 heures quand il sortait généralement des cours. Les gens ont arraché sa moto et il se trouvait encore sur le campus». Pour le deuxième événement qui, selon lui, «a été plus alarmant, et cela se passe toujours le soir», il y avait «une voiture aux vitres teintées qui était stationnée sur un portail de l’Université d’Abomey Calavi et s’est avancée vers une étudiante». L’occupant à bord de cette voiture «a demandé à cette étudiante qu’elle rentre». «Heureusement quand elle a commencé par se débattre, il y avait ses camarades étudiants qui ont vu la scène et ont couru pour la délivrer», a fait savoir le premier responsable du campus.

Ayant reçu lesdites informations, ce dernier a pris la décision qu’ «il vaut mieux renforcer la sécurité au sein de l’université». Le Recteur Félicien Avlessi a affirmé que «les dispositions sont en train d’être prises». Au nombre des dispositions prises, il a cité «le contrôle des cartes d’étudiant pour les étudiants qui sont déjà inscrits». Pour «les enseignants, le personnel administratif, technique et de service», il aura tout simplement «le contrôle des badges». Concernant les étudiants qui «n’ont pas encore validé leur inscription», le Recteur de l’UAC a laissé entendre qu’ils doivent se munir de leur «carte d’identité». Il a précisé qu’«à partir de 19 heures jusqu’à ’’X heure’’, il y aura des patrouilles internes ». C’est pour cela, a-t-il ajouté, qu’«on va voir ceux qui sont restés » sur le campus et lorqu’ «ils ne sont pas des ouvriers », le service chargé de sécurité va se charger de leur poser les questions adéquates quand a leur présence dans l’enceinte de l’UAC.