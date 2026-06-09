Bénin : Wadagni attendu au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau dans le cadre de sa tournée

Le président béninois Romuald Wadagni entame ce mardi 9 juin 2026 une nouvelle séquence diplomatique qui le conduira successivement au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. La Présidence de la République du Bénin a annoncé ces déplacements dans un communiqué officiel publié depuis Cotonou.

Ces trois visites ciblent exclusivement des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), zone dont le Bénin fait partie et qui regroupe huit États partageant le franc CFA et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Selon la Présidence, les entretiens porteront sur les perspectives de coopération économique et commerciale, la solidarité entre peuples ouest-africains et les questions de sécurité régionale.

Une cadence diplomatique soutenue depuis l’investiture

Cette tournée prolonge une série de déplacements engagée dès la première semaine suivant l’investiture du chef de l’État, le 24 mai 2026. Le 1er juin, Wadagni s’était rendu au Nigeria, premier partenaire commercial du Bénin, où il avait été reçu par le président Bola Ahmed Tinubu. Le lendemain, il effectuait une visite au Niger, accueilli par le général Abdourahamane Tiani, puis se rendait au Burkina Faso pour des échanges avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le 3 juin, une étape à Lomé avec le président togolais Faure Gnassingbé, suivie d’un passage en Côte d’Ivoire, bouclait ce premier circuit. Ces visites avaient notamment permis d’amorcer un rapprochement avec les pays de l’Alliance des États du Sahel, dont les délégations avaient déjà fait le déplacement à Cotonou lors de la cérémonie d’investiture.

Sénégal, Mali, Guinée-Bissau : trois dossiers distincts

Le choix de ces trois destinations reflète des enjeux différenciés. Le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye depuis mars 2024, constitue l’un des poids lourds économiques et politiques de l’espace UEMOA. Le Mali, dirigé par le général Assimi Goïta, entretient des relations complexes avec les institutions régionales depuis depuis son retrait de la CEDEAO, officialisé en janvier 2025. La Guinée-Bissau, État membre de l’UEMOA, représente quant à elle un partenaire plus modeste mais stratégiquement positionné sur la façade atlantique ouest-africaine.

Le communiqué de la Présidence ne précise pas les dates exactes de chaque étape ni la durée totale de la tournée. Les agendas officiels des rencontres avec les chefs d’État concernés n’ont pas encore été rendus publics au moment de la publication.