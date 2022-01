L’année 2021 a été une année électorale au Bénin. Elle a vu Patrice Talon rempiler à la tête de l’Etat béninois à l’issue d’un scrutin présidentiel qui a connu la participation de deux partis d’opposition: la FCBE et le RLC du duo Kohoué – Agossa. Les Démocrates n’ont pas pu y participer. Ce qui leur reste en travers de la gorge jusqu’aujourd’hui. Nourénou Atchadé, le premier vice-président de cette formation politique l’a souligné dans son « discours bilan » lors d’une cérémonie de présentation de vœux qui s’est déroulée hier mercredi 19 janvier 2022.

«Une année pénible et douloureuse »

« Les conditions chaotiques de déroulement de ce simulacre d’élection nous laissent le souvenir d’une année pénible et douloureuse. En effet, alors que nous étions engagés avec détermination dans cette élection dans l’espoir de délivrer le peuple béninois de l’autocratie et de la privation des libertés fondamentales et de l’exclusion, le ciel s’est subitement assombri sur notre pays » a déclaré Nourénou Atchadé. Il fait référence à l’échec du combat du parti pour faire supprimer le parrainage, l’arrestation de leur candidate Reckya Madougou et « de plus d’une centaine de militants » de la formation politique. Il a également évoqué l’exil de plusieurs cadres du parti à cause de cette situation.

Nous devons être fiers « d’avoir éprouvé ce système électoral vicieux »

Malgré la « dureté de cette situation », Nourénou Atchadé pense que les Démocrates doivent être fiers « d’avoir éprouvé ce système électoral vicieux, symbole de la ruse promise et d’en avoir montré les limites au peuple béninois, aux commanditaires eux-mêmes et au reste du monde ». « Nous devons nous réjouir de porter l’espoir du peuple béninois en lutte contre la faim, l’arbitraire ,pour la restauration de la démocratie » a poursuivi Nourénou Atchadé. Il s’est par ailleurs adressé aux leaders, militants et sympathisants en prison.

A l’en croire, ceux-ci sont pour « notre peuple, les combattants de la liberté » . « Nos cœurs battent au même rythme que les leurs et nous faisons le serment de ne jamais les oublier » a ajouté le premier vice-président du Parti. Il a ensuite exprimé la ferme volonté des Démocrates à prendre part aux législatives de 2023. A cet égard, la formation politique a « invité le peuple béninois et la communauté internationale à être particulièrement regardant dans ce processus électoral ».