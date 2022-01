Au Bénin, Patrice Talon s’est fixé comme défi d’améliorer le pouvoir d’achat des béninois en 2022. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, c’est le premier défi du gouvernement en cette année qui commence. « A l’issue de la séance d’échange de vœux que le chef de l’Etat a eue avec les membres du gouvernement, il a indiqué que le 1er défi du gouvernement pour 2022 doit être ,et il y tient, celui d’améliorer le pouvoir d’achat pour les travailleurs du public et du privé » a déclaré le Secrétaire général adjoint du gouvernement.

« Pour leur permettre de vivre mieux du travail qu’ils font »

Pour ceux qui sont à « leur propre compte, les aménagements qui vont être faits, devraient leur permettre de vivre mieux du travail qu’ils font » a ajouté M Houngbédji. Inutile de rappeler que le président de la République avait annoncé le 31 décembre 2021 le relèvement des salaires des travailleurs en 2022.

« En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs autant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous » déclarait-il. Le numéro 1 béninois a aussi parlé des quelque 20 milliards de Fcfa que l’Etat est en train de distribuer à un « grand nombre de nos petites et moyennes entreprises formelles et informelles ainsi qu’à leur personnel pour atténuer les impacts économiques de la pandémie ».