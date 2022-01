L’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey, initialement prévue pour le 15 janvier 2022 est reportée au 20 février prochain. La nouvelle date de l’exposition de ces 26 trésors royaux d’Abomey a été confirmée par José Pliya, chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine dans un entretien qu’il a accordé ce mercredi 05 janvier 2022 à Frissons Radio. Les ouvriers continuent de travailler au niveau des lieux devant abriter l’exposition. Cette exposition se fera à la salle des fêtes de la Présidence de la République qui a une surface d’environ 700 m2 et à la salle du peuple qui a une superficie de 1500 m2 environ.

Selon le chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine, José Pliya, « la double exposition s’appelle ‘’Expo mixte’’ de la révélation de la restitution à la révélation se tiendra au Palais de la présidence, au Palais de la Marina à partir du 20 février». Il a déclaré ensuite que le vernissage aura lieu le 19 février 2022 . « On est en plein dans les préparatifs » a-t-il dit. Il a expliqué que «c’est les techniciens qui installent » et que « C’est toute une architecture depuis le sol jusqu’au mur artificiel qu’il faut poser, ce qu’on appelle les cimaises», ceci «pour pouvoir accrocher les tableaux ». En ce qui concerne les 26 objets, il a affirmé que «c’est des trésors » et qu’ils travaillent «avec beaucoup de minuties ». Le chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine a fait savoir que ces 26 objets « ont eu un temps d’adaptation suffisant et à partir de mardi prochain, ils vont être sortis des caisses» et seront installés dans les vitrines sécurisées et que «le soclage des vitrines va commencer, va durer environ trois semaines jusqu’ au 15 février à peu près ».

Les mesures de sécurité

Le chargé de mission du Chef de l’Etat pour le tourisme et le patrimoine, José Pliya a déclaré que « de février à mai, tous les Béninois et les étrangers pourront venir découvrir les trésors royaux et les artistes contemporains béninois ». Mais il a tenu à préciser qu’ « Il y aura des horaires d’ouverture». Pour lui, « ça ne sera pas du lundi au mercredi mais ça sera à partir du jeudi ». Il a indiqué que les horaires de la visite de ces 26 trésors royaux d’Abomey dans le week-end seront communiqués très bientôt. « On attend également beaucoup de scolaires » a-t-il affirmé. Il a fait comprendre que « l’entrée se fera par l’entrée normale de la présidence, celle qui est du côté du CNHU» et qu’« Il faudra bien évidemment montrer sa pièce d’identité». Il a déclaré qu’ils seront très rigoureux sur « les mesures de sécurité habituelle » puisqu’ «on est en temps de Covid donc il faudra faire attention à toutes ces normes-là ».