Le Bénin a démarré depuis quelques années le recensement national de l’agriculture. Les résultats de ce recensement ont été rendus publics ce mardi 25 janvier 2022 par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Reçu, ce mercredi 26 janvier 2022 dans l’émission «5/7 matins» de la chaîne de la télévision nationale, le Directeur de la statistique agricole du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Alexandre Biaou a déclaré que le Bénin dispose désormais de données pour initier des grands projets au niveau du secteur agricole. Il a aussi révélé que le Bénin a «près de 700 mille ha de terre qui sont non exploitées ou en jachère».

Selon le Directeur de la statistique agricole, Alexandre Biaou, «aujourd’hui, on sait avec précision que la population agricole représente plus de la moitié des actifs occupés, ce qui est important à savoir avec précision». Il a déclaré également qu’«on sait aussi le nombre de ménages agricoles et le nombre d’exploitations agricoles». Il a révélé qu’«on sait aussi que nous disposons encore de près de 700 mille ha de terre qui sont non exploitées ou en jachère». C’est pour cela, dit-il, que «nous avons du potentiel pour passer à l’échelle des grands projets au niveau du secteur agricole». Il a fait savoir que «nous avons aussi des efforts à faire au niveau de la modernisation du secteur agricole». Pour lui, «Très peu d’exploitations utilisent l’irrigation. Très peu d’exploitations, un peu moins de 10%, utilisent par exemple la mécanisation agricole». C’est ce qui, selon lui, «justifie les options très affirmées du gouvernement pour la modernisation du secteur agricole».

En termes d’implication aujourd’hui, il a fait savoir que «c’est des données qui peuvent permettre de mieux piloter le secteur agricole et de valoriser le potentiel réel du secteur agricole» et aussi de «mieux valoriser le poids de notre économie de notre pays au niveau national et son positionnement dans le concert des nations». Il a expliqué que «c’est une base de données qui vient à propos dans un contexte de lancement du Programme d’Action du Gouvernement sachant que le secteur agricole, c’est un secteur d’investissement massif ». C’est pour cela,il a insisté qu’ «il faut donc des données pour faire le suivi, pour apprécier tous les efforts qui seront faits de façon à ce qu’on puisse assurer que nous allons dans la bonne direction».

Concernant l’impact de ce recensement, il a affirmé qu’«on dit souvent l’agriculture c’est la base de l’économie» et que «c’est un secteur qui utilise la majorité des actifs occupés et donc c’est la majorité des emplois qui vient du secteur agricole». «L’agriculture c’est quand même le secteur qui fournit des intrants pour les autres secteurs » a –t-il informé. Il a déclaré que «les produits issus de l’agriculture vont pour la transformation .On voit aussi que les produits issus de l’agriculture font office de commercialisation et c’est ça qui contribue aussi à l’alimentation des ménages». Pour lui, «c’est un secteur qui est en amont de la production et de la transformation dans le secteur économique».