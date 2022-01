Au Bénin, l‘Agence de promotion des investissements et des Exportations (APIEx), et la Société d’investissement et de promotion de l’Industrie, en collaboration avec l’Agence nationale pour l’emploi, lance le recrutement de 1000 jeunes. Ceux-ci vont travailler dans les unités de textile de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Les personnes intéressées par cette offre de recrutement doivent être âgées de 18 à 30 ans et avoir au minimum un niveau d’études secondaires en plus de savoir lire et s’exprimer en français.

La première phase du recrutement aura lieu du 12 au 30 janvier 2022

Elles sont invitées à s’inscrire sur la plateforme www.azoli.bj via leur téléphone Android ou Iphone, ou à partir d’un ordinateur. Elles peuvent aussi se rapprocher d’une antenne départementale de l’ANPE munis d’une pièce d’identité. La première phase du recrutement aura lieu du 12 au 30 janvier 2022. Il s’agira donc de s’inscrire sur la plateforme en question. L’Anpe accompagnera les inscrits tout au long du processus de pré-sélection par des séances d’information et de coaching pour les préparer aux tests de sélection des industries textiles. Ceux qui seront recrutés bénéficieront d’une formation qui va durer 8 mois.

Ils prendront fonction à la fin de cette formation. Le but de ce programme de recrutement est de fournir aux groupes d’investisseurs de l’industrie du textile qui s’installent dans la Zone économique de Glo-Djigbé, du personnel bien formé et qualifié.