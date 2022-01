Le Bénin célèbre ce lundi 10 janvier 2022 le Vodoun, la fête des religions endogènes. Docteur Richard Jean Vidjannagni Sogan, chargé de projet «Route des couvents vodoun» au sein de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (Anpt) a, dans l’émission «90 minutes pour convaincre » ce dimanche 09 janvier 2022 sur Radio Bénin, évoqué la reconnaissance du vodoun. Il a déclaré que « le vodoun c’est notre essence, c’est ce qui nous fonde».

«Dans les temples, les couvents quelque chose à changer, il y a une certaine reconnaissance» a déclaré ce dimanche 09 janvier 2022 dans l’émission «90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin Richard Jean Vidjannagni Sogan. Selon lui, «le vodoun est une religion comme les autres religions avec ses cultes et donc a besoin tout comme les autres religions d’accéder à une certaine reconnaissance».

Il a affirmé que «le vodoun a été même interdit à des moments donnés» à une certaine époque. C’est pour cela, précise –t-il, que «nous savons tous que dans les années 60, on sortait de la colonisation mais avec un lavage de cerveau qui nous a fait penser que le vodoun c’est le mal. Pourtant, le vodoun c’est notre essence, c’est ce qui nous fonde». Le Docteur Richard Jean Vidjannagni Sogan a dit que «si nous voulons avoir un épanouissement, nous voulons pouvoir aller vers le développement que le gouvernement est en train de promouvoir, on a besoin d’être aussi des humains complètement épanouis». Selon lui, « il nous faut alors aller à nos racines » et que « l’instauration de cette journée permet quand même de pouvoir avoir cette reconnaissance qui permet à tout Béninois de ne pas avoir honte du vodoun et de pouvoir aller ne serait-ce que vers la découverte de ces racines». Il a fait savoir que «dans les couvents, il y a un regain».