Les militants du parti d’opposition « Les Démocrates » de Sakété ont récemment présenté leurs vœux de nouvel an à la coordination nationale de leur formation politique et au président Eric Houndété. Le coordonnateur communal Kossoko Alamou Bariou a dans son discours, invité les militants à « redoubler d’effort et de vigilance face aux diverses menaces et intimidations de ceux d’en face qui n’ont qu’un seul objectif, celui de faire du Bénin, un pays de non démocratie et de non droit ».

« Restaurer la démocratie et l’Etat de droit »

Il assure que le combat politique ne sera pas de tout repos. Pour cela, l’homme dit vouloir compter sur le soutien et l’engagement de chaque militant pour « l’atteinte (des) différents objectifs entre autres la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit, la liberté individuelle …etc dans notre pays ». Kossoko Alamou Bariou va ensuite regarder dans le rétroviseur. A l’en croire, l’année 2021 a été très mouvementée pour le parti Les Démocrates. En témoigne leur « exclusion » de la course à la présidentielle d’avril dernier, et l’arrestation de nombreux militants et de la candidate du parti Reckya Madougou.

Il a loué le courage des uns et des autres pour avoir « tenu bon ». 2022 pour lui, se « révèle comme étant une année de grand défi pour nous tous et avec vos soutiens respectifs, nous les relèverons ». « Les élections législatives de 2023 doivent être pour nous Les Démocrates un défi à relever à tout prix » a-t-il poursuivi. Inutile de rappeler que tous les partis politiques se préparent pour cette joute électorale.