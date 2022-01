Une soirée de prolongation du nouvel an qui tourne au drame à Banikoara dans le département de l’Alibori. Une fille d’une vingtaine d’années et son petit ami ont voulu terminer leur soirée du dimanche 02 au lundi 3 janvier 2022 dans un bar dancing mais la jeune fille en classe de 3ème au Collège d’ Enseignement Général ( CEG) 1 de Banikoara perd la vie suite à une bousculade dans les escaliers de ce bar dancing . Elle a été conduite dans une clinique puis à l’hôpital de zone de Banikoara où elle a rendu l’âme avant de s’y rendre.

Selon Radio Bénin, une jeune fille d’une vingtaine d’années, en classe de 3ème au Collège d’Enseignement Général 1 de Banikoara est tombée du haut des escaliers du bar dancing où elle s’était rendue avec son petit ami. Alors qu’elle descendait avec son compagnon pour regagner leur domicile aux environs de 2 heures du matin, une bousculade survient. La jeune fille glisse et chute violemment sous le regard impuissant de son compagnon. Elle s’en sort avec le cou brisé. Les témoins accourent et transportent la victime en urgence dans une clinique puis à l’hôpital de zone de Banikoara sur avis médical mais c’était déjà trop tard.

Dans ses propos, le Père de la fille défunte a déclaré que c’est la maman qui l’a appelé pour l’informer que ses «enfants veulent sortir avec celle qui ne sort pas». «Comme c’est la fête, comme elles veulent sortir à trois, c’est des sœurs, elles n’ont qu’à y aller » a-t-il répété à la mère de la fille défunte. Il a fait savoir qu’il était parti à l’usine et que c’est à son retour « un peu après 2 heures du matin, la petite sœur qui la suit est revenue en première position» à la maison et qu’«elle est allée dans la chambre et elle n’a pas retrouvé sa grande sœur. Elle voulait même ressortir ». Le Père lui a refusé de ressortir parce qu’il faisait nuit. «Quand j’ai ouvert la porte, j’ai vu la petite sœur qui est revenue. En même temps, j’ai vu un jeune du quartier, le papa du ‘’copain’’ de ma fille qui m’a dit que ma fille est morte. Ils m’ont dit qu’elle est tombée sur la nuque » a-t-il affirmé. Il faut signaler qu’il a eu également des blessés au cours de cette bousculade.