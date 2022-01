La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Cameroun 2021 a démarré très fort dans le groupe A. Le Cameroun, en tant que pays organisateur, s’est difficilement imposé ce dimanche 09 janvier 2022 au stade d’Olembé face au Burkina Faso par le score de 2 buts à 1. Les deux buts des Lions Indomptables du Cameroun ont été l’œuvre du capitaine Vincent Aboubakar sur penalties et le but des Etalons du Burkina Faso a été marqué par Gustavo Sangaré. Quant au second match du groupe A, le Cap-Vert a battu, toujours au stade d’Olembé ce dimanche 09 janvier 2022, l’Ethiopie sur un score étriqué de 1 but à 0.

Privés de cinq (05) joueurs à savoir Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Saidou Simporé et Soumaïla Ouattara et de leur sélectionneur Kamou Malo, testés tous positifs à la Covid-19, les Etalons du Burkina Faso ont, lors du match d’ouverture de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nation de football ce dimanche 09 janvier 2022 au stade d’Olembé, tenu tête et ont bousculé pendant les 90 minutes du match les Lions Indomptables du Cameroun et devant le Président camerounais, Paul Biya.

Pendant la première partie de la rencontre, à la surprise générale, le milieu de terrain du Burkina Faso, Gustavo Sangaré sur un centre du capitaine Bertrand Traoré avec une mauvaise sortie du gardien de but camerounais trompe le gardien camerounais André Onana et ouvre ainsi le score à la 23ème minute du jeu. Après l’ouverture du score par le Burkina Faso, les Camerounais ont mis la pression sur la défense burkinabè. A la 39ème minute, le capitaine Bertrand Traoré a commis une faute sur André-Franck Zambo Anguissa dans la surface de réparation burkinabè. Après avoir consulté le VAR, l’arbitre algérien a accordé le penalty aux Camerounais. Pénalty que Vincent Aboubakar a transformé à la 39ème minute dans une ambiance surchauffée. A la 45ème minute du jeu, le Burkinabè Issifou Dayo fait un tacle appuyé sur le défenseur camerounais Nouhou Tolo. L’arbitre siffle un second pénalty pour le Cameroun que Vincent Aboubakar transforme à nouveau ( 45ème +3). Ce second but camerounais leur permet de porter le score à 2 buts à 1. Ce score restera inchangé jusqu’à la fin du match. Les Lions Indomptables du Cameroun rentrent ainsi dans la compétition avec une victoire.

La seconde rencontre de la première journée du groupe A qui a opposé, toujours au stade d’Olembé, le Cap-Vert et l’Ethiopie, a tourné à l’avantage du Cap-Vert grâce à un but de Julio Tavares (45ème minute +1) à la suite d’un centre de Rodriguez. Réduits à 10 depuis la 10ème minute de la rencontre, les Ethiopiens ne se sont pas montrés dangereux tout au long du match. C’est par le score de 1 but à 0 en faveur des Requins Bleus du Cap-Vert que le match s’est achevé. De plus, ce score du match peut être lourd mais les attaquants Cap-verdiens ont péché par leurs maladresses. Il faut signaler que pour cette première journée, le Cameroun prend la tête du groupe A avec trois points. Il est suivi du Cap-Vert avec trois points mais les Cap-verdiens sont dépassés au niveau du goal d’avérage par le Cameroun. Le Burkina-Faso quant à lui occupe la 3ème place avec zéro point et l’Ethiopie est à la dernière place avec également zéro point.

Pour la 2ème journée dans le groupe A, le Cameroun affrontera le jeudi 13 janvier 2022 l’Ethiopie à 17 heures GMT et le Cap-Vert croisera les crampons toujours au cours de cette même journée avec le Burkina Faso à 20 heures GMT .