La 33ème édition de la Coupe de la Coupe d’Afrique des Nations (Can TOTAL ENERGIES Cameroun 2021) démarre ce dimanche 09 janvier 2022. Le groupe CANAL + a cassé ses prix. Le décodeur HD est vendu au prix promotionnel de 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS depuis hier vendredi 07 janvier 2022. A la faveur de la conférence de presse qu’il a animée, le Directeur des ventes de CANAL+Bénin, Pierre Muhlbach a dévoilé, ce jeudi 06 janvier 2022 à Cotonou, les dispositions prises par CANAL+ pour faire vivre une programmation inédite de la Can à ses abonnés.

Permettre à la population de vivre d’intenses moments d’émotions de la télévision en cette période de la CAN TOTAL ENERGIES Cameroun 2021. C’est l’objectif du Groupe CANAL+. CANAL+ a prévu de nombreux cadeaux à ses abonnés avec une offre exceptionnelle. Le décodeur HD est vendu depuis le 07 janvier 2022 jusqu’à la fin du mois (31 Janvier) au prix de 5000 FCFA à partir de la formule ACCESS. Tout réabonnement à partir de 5000 FCFA qui donne droit à la formule TOUT CANAL+ qui coûte 40.000 FCFA, en cours depuis le 1er janvier, est prolongé jusqu’au 31 janvier 2022. Ces offres promotionnelles sont disponibles dans toutes les boutiques CANAL+, les points de vente agréés, au service Moov Money, et dans la limite des stocks.

Le Directeur des ventes de CANAL+Bénin, Pierre Muhlbach a déclaré que la Coupe d’Afrique des Nations (Can TOTAL ENERGIES Cameroun 2021) sera marquée par deux étapes. Pour la première étape, deux reportages seront diffusés chaque soir sur la vie du nouveau président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o du jeudi 06 au samedi 08 janvier 2022. La deuxième étape selon le directeur des ventes, concerne les événements de la CAN. Toutes les rencontres, tous les événements (ouverture, clôture, diverses émissions, analyses, décryptages, etc.) seront diffusés en direct et en intégralité sur la chaîne CANAL+ SPORT1, en HD et en Live. Il faut signaler également que 1Giga d’internet est offert aux abonnés qui feront le réabonnement via MOOV Money.