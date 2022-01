Les matches de poule de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) ont pris fin dans le groupe D. Les Pharaons d’Egypte et les Super Eagles du Nigeria ont obtenu, ce mercredi 19 janvier 2022, leur billet pour les huitièmes de finale lors de la 3ème journée des matches de groupe. L’Egypte a battu, ce mercredi 19 janvier 2022 à Yaoundé, le Soudan sur un score étriqué de 1 but à 0. Le Nigeria de son côté est venu à bout de la Guinée Bissau par le score de 2 buts à 0.

La rencontre qui a mis aux prises, ce mercredi 19 janvier 2022 à Yaoundé, les Pharaons d’Egypte et les Crocodiles du Nil du Soudan a tenu toutes ses promesses. L’Egypte, en difficulté, a annoncé dès la 1ère minute clairement ses intentions. L’attaquant Mohamed ELNENY a manqué sa demi-volée dans la surface de réparation soudanaise. A la 3ème minute, les Soudanais font une incursion dans le camp égyptien. Mohamed Adelrahman Yousif Yagoub sert idéalement Mohamed Abdallah Hussein. La frappe de Mohamed Abdallah Hussein est passée à côté du but égyptien. A la 8ème minute l’attaquant égyptien Omar Marmoush réclame un penalty alors que c’est lui qui a touché le ballon dans la surface de réparation soudanaise. A la 14ème minute, le centre du joueur égyptien Ayman Ashraf Elsayed sème la panique dans la défense des Crocodiles du Nil du Soudan. A la 33ème minute, une tête cadrée de l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed AHMED ABDALLAH, le ballon a été détourné en corner par le gardien de but soudanais Mohamed Mustafa MOHAMED AHMED. A la 35ème minute, sur un corner dévié par le joueur égyptien Amr EL SOLEYA, l’attaquant des Pharaons Mohamed ABDELMONEM pousse le ballon au fond des filets du gardien de but Mohamed Mustafa MOHAMED AHMED. Les 45 premières minutes de la rencontre se sont achevées sur le score de 1 but à 0 en faveur de l’Egypte.

A la reprise de la seconde partie du match, les Soudanais ont très tôt mis la pression sur la défense égyptienne. A la 49ème minute, la frappe d’un joueur soudanais est passée à côté du but égyptien. A la 80ème minute, l’attaquant soudanais Mostafa Mohamed AHMED ABDALLAH a failli surprendre le gardien de but égyptien Mohamed El Shenawy GOMAA. Le match s’est achevé sur le score de 1but à 0 en faveur de l’Egypte. Quant au match qui a opposé le Nigeria à la Guinée Bissau, il a tourné à l’avantage des Nigérians. Ils ont battu les Soudanais par le score de 2 buts à 0. Les buts nigérians ont été marqués par Umar Sadiq à la 56ème minute et le capitaine William Troost-Ekong à la 75ème minute. Il faut signaler que le Nigeria est premier du groupe D avec 9 points. Il est suivi de l’Egypte qui a 6 points. Le Soudan et la Guinée Bissau ont chacun 1 point et ils sont définitivement éliminés de la compétition. Le Nigeria et l’Egypte quant à eux sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la 33èmeédition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun2021).