La présidentielle en France se tient dans quelques mois. Le pays se prépare à organiser ses premières élections présidentielles depuis le début de la crise sanitaire. A quelques semaines de la présidentielle, plusieurs personnalités politiques ont déjà annoncé leurs candidatures.

L’univers politique en France est en plein mouvement. A l’approche des élections on assiste à des ralliements de tous ordres après les déclarations de candidatures de certaines personnalités. En dehors des candidats déclarés qui étaient connus depuis plusieurs années d’autres personnalités se sont manifestées. C’est le cas Eric Zemmour qui a annoncé sa candidature le mois dernier et tenu son premier meeting politique. Du c6oté du parti de Sarkozy après les différentes candidatures annoncées pour les primaires, c’est l’ancienne conseillère de Chirac qui a tiré son épingle du jeu. Dans le camp au pouvoir, on ne sait pas encore qui est la personnalité qui va représenter le parti pour cette échéance électorale. L’actuel président a la possibilité de se présenter pour un second mandat à la tête de son pays.

Sera-t-il sur la liste de départ pour les élections prochaines? Jusque là, l’actuel président français n’a pas encore dit s’il sera candidat ou non à cette élection présidentielle. Invitée sur RTL , la première dame a fait des confidences sur son mari qui selon ses mots « Il a très envie » d’être candidat cette année à sa propre succession. Elle confie qu’elle ne sait pas ce qu’il décidera et lui avoir demandé de l’informer au même moment que tout le monde. « Je lui ai dit : « Ta décision, tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres » », confie l’épouse d’Emmanuel Macron. « C’est trop important. Il faut sentir sa relation avec les Français, ceux qui vous veulent et ceux qui ne vous veulent pas. Il faut sentir où vous voulez les emmener, pourquoi vous voulez les emmener là-bas. C’est quelque chose de tellement lourd et de tellement fort », poursuit la première dame.