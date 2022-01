La célèbre rappeuse américaine Cardi B a remporté un procès en diffamation contre une blogueuse. En effet, cette dernière, une youtubeuse du nom de Tasha K qui est spécialisée dans les nouvelles de célébrités, était en procès contre l’artiste pour des rumeurs qu’elle avait propagées à son encontre. La justice américaine a finalement donné raison à Cardi B qui a obtenu en dommages et intérêts 4 millions de dollars.

« Prostituée » cocaïnomane et ayant de l’herpès

Toujours dans le cadre de ce procès, Cardi B a reçu 25 000 dollars à titre de remboursement de frais médicaux, mais également 1,3 million de dollars pour le remboursement de ses frais de justice. Notons que Tasha K avait affirmé dans une vingtaine de vidéos, selon le procès verbal de la plainte, que Cardi B est une « prostituée » cocaïnomane et ayant de l’herpès. Elle a également affirmé que les futurs enfants de cette dernière verraient le jour avec des retards mentaux. Suite à sa défaite la youtubeuse a salué ceux qui l’ont soutenu dans cette affaire. Sur le réseau social Twitter, Tasha K a écrit : « Mon mari, mon avocat et moi nous sommes battus très fort. Je tiens à les remercier pour leurs longues heures et leurs nuits blanches ».

Pour rappel, Cardi B a depuis quelques années accédé à la célébrité avec des tubes tels que Money, I Like It et Bodak Yellow. En décembre 2020, elle avait été élue sacrée femme de l’année par le magazine américain « Billboard », à l’occasion de l’évènement Women In Music.