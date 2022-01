Faire le contrôle qualité des données relatives au secteur de l’eau dans le document du Plan National d’Adaptation (PNA) est le principal sujet qui a réuni le mardi 25 janvier 2022 à Bohicon, dans le département du Zou les acteurs et les partenaires des secteurs de l’eau et des changements climatiques.

Une fois adopté après sa relecture, le document du PNA sera soumis à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) afin de s’assurer des moyens d’une riposte efficace aux affres des changements climatiques qui frappent tous les pays du monde. C’est pourquoi la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC), a sollicité l’appui technique et financier du Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP-AO) à travers le Partenariat National de l’Eau (PNE) du Bénin pour l’organisation du présent atelier.

Le Directeur de la Gestion des Changements Climatiques, Wilfried BIAO MONGAZY, a souligné la nécessité d’actualisation du document du secteur de l’eau qui tient à cœur au Gouvernement du Bénin. Il a fait savoir qu’ «au regard de la vulnérabilité du secteur aux impacts des changements climatiques, le Gouvernement met tout en œuvre pour assurer l’élaboration d’un document de qualité permettant de contribuer efficacement au renforcement de la résilience des communautés ».

Pour Yaovi Joseph KOGBE, Chargé de Programme Régional du Programme Eau Climat Développement et Égalité des Genres (WACDEP-G) au GWP-AO, l’atelier d’actualisation des données relatives au secteur de l’eau permettra également de faire des propositions d’amélioration de la prise en compte du genre qui est une priorité pour le programme mais aussi pour la CCNUCC en vue de favoriser une meilleure adaptation et le renforcement de la résilience face aux changements climatiques. Il n’a pas manqué de réitérer l’engagement du GWP-AO et de ses partenaires, à poursuivre leur appui aux institutions du Bénin dans l’élaboration des politiques et stratégies visant à assurer la sécurité en eau et renforcer la résilience climatique.