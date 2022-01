Triste nouvelle pour les fans de l’ancienne miss USA Cheslie Kryst. Cette dernière s’est en effet suicidée en sautant de son immeuble de luxe, situé à Midtown, hier dimanche 30 janvier 2022, selon les informations de la police américaine. Toujours d’après les précisions de cette dernière, la femme âgée de 30 ans avait sauté de l’espace commun de l’immeuble, se trouvant au 29e niveau.

Ses voisins lui ont rendu hommage

A en croire plusieurs sources concordantes, avant de commettre l’irréparable, Cheslie Kryst avait écrit une lettre qui indiquait que sa mère hériterait de tous ses biens. Aussi, avait-elle écrit sur son compte Instagram avant de sauter : « Puisse ce jour vous apporter repos et paix ». Suite à l’annonce de son décès, les hommages n’ont pas tardé à inonder les réseaux sociaux. Parmi eux, figure l’ancienne miss Univers Philipines 2019, Gazani Ganados, qui a écrit : « Je n’arrive pas à croire que je ne vous reverrai plus jamais. Vous nous manquerez et la lumière que vous avez brilla si fort ». Par ailleurs, plusieurs voisins ont rendu hommage à la défunte et ont allumé des bougies devant son immeuble, dans la soirée du dimanche. Notons que Cheslie Kryst avait été avocate et journaliste. En septembre 2019, elle était devenue correspondante pour le média américain Extra.

Elle a interviewé plusieurs stars notamment Rihanna et Taylor Swift. Cheslie Kryst avait également obtenu son diplôme en droit à faculté de droit de l’Université Wake Forest à Winston-Salem, en Caroline du Nord. De 2017 à 2019, elle était avocate et associée au cabinet d’avocats Poyner-Spruill LLP à Charlotte.