Josef Aschbacher, patron de l’Agence spatiale européenne (ESA) a plaidé pour une présence de l’Europe dans le domaine spatial, à l’instar des autres puissances telles que la Russie, les Etats-Unis et la Chine. Ce mardi 18 janvier 2022, au cours d’une conférence virtuelle, il a rappelé la situation de l’Europe qui semble peu reluisante comparée à ces dernières.

« Nous n’avons pas de vaisseau »

Pour le chef de l’ESA, la Chine et les USA disposent tous d’ « un vaisseau pour découvrir la nouvelle frontière, c’est-à-dire la prochaine zone économique, qui est la Lune et au-delà, et l’Europe n’en a pas », alors que l’Europe dispose d’une capacité économique comparable à ces nations. Il a par ailleurs rappelé que « l’Europe a été un explorateur, un pionnier au XVe siècle et au-delà », alors qu’aujourd’hui « nous n’avons pas de vaisseau et nous devons voyager par le biais de quelqu’un d’autre ». Notons que les Etats-Unis et la Russie ont réalisé des progrès en matière d’exploration spatiale. Il y a quelques temps, l’agence spatiale russe Rocosmos avait organisé le voyage dans l’espace du milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui s’était fait à bord d’un vaisseau Soyouz. Le voyage leur a permis de se rendre à bord de la station spatiale internationale (ISS).

Du côté des Etats-Unis, l’agence spatiale américaine nourrit le projet d’un retour sur la lune à l’horizon 2025. Aussi, avait-elle accepté sa première mission spatiale privée touristique dont le lancement est prévu pour le 28 février 2022, avec trois participants.