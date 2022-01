La CAN 2021 est émaillée de problèmes et tensions de toutes sortes. Après les équipes africaines qui se plaignent du blocage de leurs joueurs par les clubs européens, on a assisté à une scène qui marquera l’équipe gabonaise et les fans d’Aubameyang. En effet dans un premier temps, les panthères du Gabon avaient refusé d’embarquer dans un premier temps pour une affaire de prime non payée.

Ce problème a été finalement réglé après des discussions. Mais l’autre polémique viendra d’une sortie des joueurs en pleine pandémie sans respect des gestes barrières. Les deux fêtards pointés du doigt se sont finalement avérés positifs à leur arrivée au Cameroun. Selon l’entraîneur, Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang « ont effectué un test PCR de confirmation et sont actuellement à l’isolement dans leur hôtel ». Une mauvaise nouvelle pour le Gabon qui enchaîne les déconvenues depuis quelques jours.