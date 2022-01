En novembre 2021, le gouvernement béninois a lancé sa campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19. A la date 03 janvier 2022, 1.897.214 doses de vaccins ont été administrées aux populations, soit un taux de couverture vaccinale de 19,49%. On est encore loin des 40% de taux de vaccination souhaité au 31 décembre 2021. C’était l’objectif de cette campagne qui vient d’être prorogée jusqu’au 31 mars 2022.

A la date du 02 janvier 2022, le pays comptait « 538 cas actifs… »

Il faut dire qu’au 03 janvier 2022, 1.421.442 personnes ont été entièrement vaccinées. 475.772 ont reçu la première dose du vaccin selon les chiffres publiés par le ministre de la santé dans son communiqué. Ces derniers jours le Bénin a connu une hausse rapide des cas de contamination. A la date du 02 janvier 2022, le pays comptait « 538 cas actifs pour un total de 25.522 cas confirmés dont 24823, guéris et 161 décès ».

En moins de deux semaines, le Bénin a donc recensé plus de 500 cas de contamination. Le ministère de la santé et ses démembrements continuent d’exhorter les populations à aller se faire vacciner. Il assure que les vaccins contre la Covid-19 utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces.