Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a dans un communiqué de presse en date du 14 janvier 2022, annoncé de nouvelles mesures sanitaires concernant les tests de la COVID-19. Ces mesures ont été prises par le gouvernement du Bénin et concernent les voyageurs à l’arrivée et au départ de l’aéroport international de Cotonou.

Dans un communiqué en date du 14 janvier 2022 et relatif aux nouvelles mesures sanitaires sur les tests de la COVID-19 chez les voyageurs à l’arrivée et au départ de Cotonou, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin a déclaré que «le gouvernement du Bénin porte à l’attention des voyageurs , des acteurs du secteur du transport et de la population qu’un test PCR, datant de moins de 72 heures est dorénavant exigé à tout voyageurs à l’arrivée de Cotonou».

Le ministre Benjamin Hounkpatin a fait savoir que «la présentation d’un test PCR datant de moins de cinq (5) jours est exigée à tout voyageur au départ de Cotonou tout en tenant compte des exigences des pays de destination». Et pour veiller à la bonne application de cette nouvelle mesure, « les équipes de police et de santé au sol procèderont à la vérification systématique des résultats des tests PCR des voyageurs». « Le Directeur national de la Santé publique, le Directeur général de l’Agence nationale des Soins, de santé primaires et les responsables des différentes compagnies de voyage sont tenus ,chacun en ce qui le concerne , de veiller à la mise en œuvre effective des présentes dispositions à compter du lundi 17 janvier 2022 » a-t-il indiqué.