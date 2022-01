Après le variant Omicron du coronavirus, découvert il y a un peu plus d’un mois, et qui domine les infections actuelles dans le monde entier, la France a encore détecté un nouveau variant du Covid-19 qui serait venu du Cameroun. Le nouveau variant baptisé « B.1.640.2. », a été découvert par l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses (IHU) de Marseille en décembre. L’institut l’a révélé dans un tweet le 9 décembre.

Selon une pré-étude réalisée par un groupe de chercheurs de l’IHU, le nouveau variant « est porteur de 46 mutations et de 37 délétions, dont 23 sont localisées sur la protéine spike ». Les auteurs de l’étude ont toutefois noté qu’« il est trop tôt pour spéculer sur les caractéristiques virologiques, épidémiologiques ou cliniques de ce variant IHU sur la base de ces 12 cas ». D’après Philippe Corson, professeur en pharmacie et virologue au sein de l’IHU de Marseille, au micron de BFMTV, vingt cas du nouveau variant sont recensés pour le moment et on en sait encore peu sur lui.

« Nous surveillons cela de près »

Le variant a été détecté pour la première à Forcalquier sur un patient qui rentrait d’un voyage au Cameroun. Cela a laissé l’institut avancé l’hypothèse selon laquelle le variant est « probablement originaire » de ce pays dans lequel la CAN 2021 va démarrer cette semaine. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déjà mis le variant sous surveillance l’expert de l’ONU Abdi Mahamud. « Nous surveillons cela de près. Nous avons trois types de souches : le variant sous surveillance, le variant d’intérêt et le variant préoccupant. Nous suivons de très près B.1.640.2 depuis novembre, ainsi que deux de ses sous-variants », a affirmé le médecin lors d’une conférence de presse.

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l'IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 9, 2021