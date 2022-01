Cela fait deux ans que le monde fait face au nouveau coronavirus (covid-19). Depuis son apparition, plusieurs variants se sont succédés, augmentant le nombre de cas et de décès. Actuellement, c’est le variant Omicron qui se propage davantage.

« Nous pouvons mettre fin au Covid-19 en tant qu’urgence sanitaire mondiale »

Ce lundi 24 janvier 2022, à l’occasion de l’ouverture du comité exécutif de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’institution internationale, s’est prononcé sur la situation. D’après lui, « nous pouvons mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année – nous pouvons mettre fin au Covid-19 en tant qu’urgence sanitaire mondiale ». Il a cependant mis en garde contre le fait de supposer que le variant Omicron sera le dernier variant ou encore de parler d’une fin de la pandémie. Selon le directeur de l’OMS, il s’agit là de quelque chose de dangereux, puisqu’il estime que les conditions sont actuellement « idéales » pour que d’autres variants notamment plus dangereux voient le jour et se propagent. Toujours selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, le potentiel d’un variant « plus transmissible et plus mortel » est « très réel ».

Il a par ailleurs fait des recommandations pour sortir de cette phase aigüe. Ainsi, il a fait savoir que tous les pays doivent réagir face à la pandémie. Ils doivent également combattre l’injustice en matière de répartition des vaccins et mettre sur pied les mesures de restrictions adaptées contre la propagation du virus.