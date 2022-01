Déjà plus de deux ans que le monde est secoué par la pandémie du nouveau coronavirus. Plus le temps passe, le nombre de cas ne cesse de grimper et les décès après infection s’enchainent. Dans le monde plusieurs millions de personnes ont perdu la vie depuis le début de la pandémie.

Même si des vaccins ont été mis au point et les campagnes de vaccinations ont démarré un peu partout sur le globe, de nouveaux cas sont enregistrés chaque jour. Depuis quelques semaines, un nouveau variant sévit dans le monde entier. Il s’agit du variant Omicron. Très contagieux, l’apparition de ce nouveau variant a poussé de nombreux pays a prendre des mesures drastiques pour empêcher son entrée sur leur territoire. Malgré cela, le variant a tout de même progressé.

Le variant Omicron continue sa percée dans le monde. Hier, lundi 03 Janvier 2022, les USA ont enregistré plus d’un million de cas quotidiens. Ce qui constitue un record mondial depuis le démarrage de la pandémie du nouveau coronavirus. Ce chiffre très inquiétant a été révélé dans le bilan de l’Université américaine Johns Hopkins.