L’ancien président américain Donald Trump a critiqué jeudi son successeur pour avoir prétendument donné à la Russie le « feu vert » pour envahir l’Ukraine lors de sa conférence de presse. « Il leur a vraiment dit d’entrer », a déclaré Trump lors d’une interview avec Fox News. Pour l’ancien locataire de la Maison Blanche, cette situation ne se serait jamais produite sous son règne en raison des bonnes relations qu’il entretient avec Poutine.

« Quand vous voyez ce qui se passe avec la Russie et l’Ukraine, ce qu’ils font à la frontière en massant beaucoup de soldats, ça ne se serait jamais passé comme ça avec moi », a-t-il affirmé. « J’avais de très bonnes relations avec Poutine », a-t-il assuré. Biden a déclenché des alarmes à Kiev lors de sa conférence lorsqu’il a initialement juré que « la Russie sera tenue responsable » si elle lance une attaque contre l’Ukraine. « C’est une chose s’il s’agit d’une incursion mineure, puis nous finirons par nous disputer sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, etc. », avait déclaré Joe Biden.

« Notre pays est en difficulté »

« Mais s’ils font réellement ce qu’ils sont capables de faire avec la force qu’ils ont massée à la frontière, ce sera un désastre pour la Russie », a poursuivi Biden. Lors de son entretien le 45e président a semblé offrir un soutien diplomatique à son successeur, mais a rapidement commencé à dresser une liste des prétendues lacunes de Biden au cours de sa première année au pouvoir. « Je veux qu’il oublie la politique, je veux qu’il fasse bien. Il doit bien faire », a déclaré Trump. « Notre pays est en difficulté … Je ne pense pas que nous ayons jamais eu quelque chose comme ça dans ce pays », a affirmé le président.