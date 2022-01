David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, la superstar nigériane a révélé le montant astronomique qu’il a amassé au titre de l’année 2021. Une année certes secouée par la crise du covid-19, mais aussi la perte de deux de ses proches : Obama 44 et son photographe Fortune. « J’ai gagné 22,3 millions de dollars (ndlr: plus de 12 milliards de FCFA) cette année » a-t-il lâché avant d’ajouter qu’il avait sorti l’une des chansons les plus populaires du continent.

Celui qui est récemment devenu l’ambassadeur de la marque PUMA a fait cette déclaration sur son compte officiel instagram ce 31 décembre 2021. L’artiste nigérian est l’un des artistes les plus riches du continent. Sa carrière a suivi l’explosion de l’afrobeat nigérian à travers le monde. Ses albums et tickets de concerts s’écoulent comme de petits pains.

200 millions de nairas en quelques heures

En novembre dernier, Davido avait fait l’actualité en demandant à ses amis de lui offrir de l’argent. Il avait reçu en quelques heures près de 200 millions de nairas. Au final, l’artiste avait compléter 50 millions de nairas et avait fait don du montant total à des orphelinats.