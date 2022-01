Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a exprimé, ce dimanche 16 janvier 2022, «sa profonde compassion et du peuple béninois» à l’endroit de la République du Mali, au Peuple malien et à la famille du défunt suite au décès, ce dimanche 16 janvier 2022 à son domicile à Bamako de l’ancien président Ibrahim Boubacar Kéita dit « IBK » à l’âge de 76 ans.

« C’est avec consternation que j’ai appris le rappel à Allah du Président Ibrahim Boubacar KÉITA, IBK comme on l’appelle » a écrit ce dimanche 16 janvier 2022 le Président Patrice Talon sur sa page Facebook. Il a poursuivi en ses termes : «À la République du Mali, au Peuple malien et à sa famille biologique qui perdent un grand fils, je voudrais exprimer ma profonde compassion et celle du Peuple béninois ». Il souhaite « qu’Allah ait son âme».

Il faut signaler que Ibrahim Boubacar Kéita a été président de la République du Mali du 4 septembre 2013 au 19 août 2020. Il a occupé les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007. Il a les diplômes de l’Université de Dakar et celle de Panthéon –Sorbonne. A la suite d’un coup d’Etat, dans un mouvement populaire, il est arrêté par les militaires avec le Premier ministre Boubou Cissé et de hauts responsables politiques. Ils ont été placés en résidence surveillée. Ibrahim Boubacar Kéita a été contraint par l’armée de renoncer au pouvoir sous la pression de l’armée.