Le Bénin renforce son plateau technique en équipements de laboratoire. En effet, le pays a réceptionné ce mercredi 26 janvier son premier laboratoire P3 Mobile. Il s’agit d’un équipement d’exploration diagnostique de pointe. Il va contribuer à l’amélioration de la qualité du diagnostic de la Covid-19 et de plusieurs autres maladies infectieuses à l’instar de la dengue, de la tuberculose et des fièvres hémorragiques à virus Lassa et Ebola, pour lesquelles le diagnostic requiert des conditions de manipulations spécifiques.

« Nous attendons la livraison des laboratoires P3 fixes »

Lors de la cérémonie de réception de ce laboratoire P3 Mobile, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, a indiqué que le Bénin allait continuer par renforcer son plateau technique en équipements de laboratoire. « Dans les prochains jours, nous attendons la livraison des laboratoires P3 fixes qui seront installés à Ouidah et à Parakou » a déclaré l’autorité. Le Bénin aura donc trois laboratoires de niveau P3 qui relèvera la capacité diagnostique du pays et améliorera la surveillance épidémiologique, s’est réjoui Benjamin Hounkpatin.

Notons que l’acquisition du laboratoire P3 Mobile s’inscrit dans le cadre du premier accord signé entre le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le gouvernement béninois. Il prévoit outre cet équipement de pointe, l’acquisition de deux ambulances équipées pour plus de 2 millions de dollars. C’est la Banque Islamique de Développement qui a financé le projet d’acquisition du laboratoire mobile.