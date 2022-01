Au Bénin, les élections législatives sont prévues pour 2023 et la Céna, chargée d’organiser le scrutin s’emploie à mettre sur pied la Direction générale des élections. La sélection des membres de cet organe technique et opérationnel de la Commission électorale , est en cours. 18 personnes sont dans les petites feuilles de la Céna. Elles vont à l’assaut des six postes ouverts à la compétition.

Il s’agit du poste du directeur général des élections, du directeur chargé des affaires administratives et financières, du directeur chargé de la communication et de la formation, du directeur chargé du Matériel et des opérations, de la personne responsable des Marchés publics, et du directeur chargé des Systèmes d’information. Le poste qui fait le plus saliver, est bien entendu celui du Directeur général des Elections. Selon le journal La Nation, plusieurs ex-collaborateurs d’Emmanuel Tiando sont en lice.

Des enquêtes de moralité en cours

Il y a notamment l’ancien directeur de cabinet Soulé Dogo, de l’ancien commissaire Abou Adam Soulé et de l’ancien financier Gino Alavo. Si les enquêtes de moralité en cours prenaient fin, il se pourrait bien que le nouveau directeur général des élections soit désigné parmi les anciens collaborateurs de l’ex président de la Céna. Inutile de rappeler que le Directeur général des élections est l’ordonnateur du budget de la Commission électorale nationale autonome.