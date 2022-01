La ville de Parakou a vécu un véritable drame le mardi 11 janvier dernier. 9 personnes sont mortes dont cinq écoliers. Ils ont été tués par le conducteur d’un camion qui aurait perdu le contrôle de son véhicule après l’éclatement d’un des pneus. Le parti « Les Démocrates » touché par ce drame a exprimé via un communiqué, sa compassion aux familles des victimes.

« Nous souhaitons ardemment que le reste de l’année soit aux antipodes de ce qui est advenu »

« C’est avec une grande émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris la tragédie survenue à Parakou, le mardi 11 janvier 2022. Le Parti Les Démocrates tient à exprimer aux personnes éplorées et en détresse toute sa compassion. Nous souhaitons ardemment que le reste de l’année soit aux antipodes de ce qui est advenu » peut-on lire dans le document signé du Premier vice-président du parti Nourénou Atchadé. La formation politique a également eu une pensée pour les blessés à qui elle souhaite un « prompt rétablissement ».

Elle appellera ensuite à la vigilance et à la prudence dans l’exercice de toute activité. In fine, le parti d’opposition va inviter les « autorités politico-administratives à prendre davantage de mesures sécuritaires pour éviter à l’avenir de pareils drames et à porter assistance aux victimes ».