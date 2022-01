Au Bénin, des affrontements entre forces de l’ordre et fidèles de « l’église d’Azaël » ont fait 8 morts le samedi 29 janvier dernier, à Monkpa dans le commune de Savalou. Le gourou de cette église Mesmin Kpodékon, qui a pris la fuite après les incidents a été arrêté par la police dans la nuit d’hier dimanche. Le Professeur Dodji Amouzouvi a donné quelques indications sur cette secte et son fondateur, le gourou Mesmin Kpodékon, au micro de TV5 Monde Afrique.

Il appartenait au départ à l’église du christianisme céleste

A l’en croire « on sait que c’est un groupe très localisé dans la commune de Savalou dans l’arrondissement de Monkpa. Deuxième certitude, on connait le passé très récent de l’initiateur qui est un jeune sans histoire, sans problème majeur et qui appartenait au départ à une certaine église…l’église du christianisme céleste ». Le gourou qui serait venu du Nigéria, annonce la fin du monde et demande à ses ouailles de vendre tous leurs biens. C’est en suivant donc les prédications de leur leader religieux que les fidèles semaient la zizanie dans la région, s’emparant de force des récoltes des paysans. Parmi les huit personnes tuées il y a deux policiers.

Séquestrés puis assassinés

Ces infortunés ont d’abord été kidnappés avant d’être assassinés. « Les fidèles drogués, armés de gourdins et de fusils de fabrication artisanale sous les ordres du gourou ont séquestré dans un premier temps deux fonctionnaires de police qui tentaient de les raisonner plutôt que de faire usage de leurs armes». « Les négociations entreprises par le biais des élus locaux pour libérer les deux fonctionnaires de police n’ayant pas abouti, l’équipe de fonctionnaires de police s’est rendue dans la brousse où les membres de cette secte se sont retranchés afin de retrouver leurs collègues malheureusement ils découvriront les corps de ceux-ci froidement assassinés » a déclaré Roger Tawès, le porte-parole de la police.