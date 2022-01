Au Bénin, les propriétaires de compteurs conventionnels de la SBEE n’ont plus à se déplacer pour payer leurs factures d’électricité. Ils peuvent désormais le faire en ligne en allant sur le site www.sbee.bj, plus précisément à l’adresse : https://sbee.service-public.bj/. Le ministre du numérique Aurélie Adam Souley Zoumarou et son collègue de l’énergie Jean-Claude Houssou ont procédé au lancement officiel de ce nouveau service hier mercredi 26 janvier à Cotonou. Pour Mme Zoumarou, ce e-service, n’est pas inutile. Il vient vraiment apporter de la facilité aux clients qui ont des compteurs post-payés.

Plus de 362 mille clients de la SBEE peuvent utiliser ce service

Elle a donc invité les abonnés à utiliser la plateforme. Serge Adjovi, le directeur général de l’Agence des Services et systèmes d’information du Bénin (ASSI-Bénin) a souhaité que l’impact du service soit important pour la Société Béninoise d’Energie Electrique mais également pour les clients de cette société qui ne se déplaceront plus pour payer leurs factures. Plus de 362 mille clients de la SBEE peuvent utiliser ce service selon le Directeur commercial et de la clientèle de la SBEE Eric Gilson.

Il suffit de disposer notamment d’une connexion internet, d’un smartphone ou d’un ordinateur et d’un compte mobile money ou autres. Le ministre Jean-Claude Houssou heureux du lancement de ce e-service, va parler d’une révolution numérique en matière d’énergie électrique au Bénin. Il ne manquera pas de souligner l’augmentation de plus de 35% du nombre des abonnés de la SBEE depuis 5 ans. Ce qui est dû selon lui, à « l’effort considérable » fourni par le gouvernement dans ce secteur.