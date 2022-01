Le Ghana n’a pas brillé à la coupe d’Afrique des Nations. C’est le moins qu’on puisse dire. Après un échec inattendu aussi tôt, les Black Stars ne vont plus continuer avec le sélectionneur Milovan Rajevac. Ce mercredi, les autorités ghanéennes du football ont décidé de limoger l’entraîneur; l’information a été confirmée par un communiqué officiel expliquant la situation.

« Cela fait suite à la réception du rapport technique de l’entraîneur, du rapport médical et du rapport du comité de gestion suite à la sortie anticipée du Ghana du tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Conseil exécutif, après avoir examiné les trois rapports et les engagements avec les principales parties prenantes, a décidé de mettre fin à sa relation avec l’entraîneur Milovan Rajevac et a également décidé que le comité de gestion des Black Stars soit reconstitué. » peut-on lire dans le communiqué.

Le Ghana va devoir affronter le Nigéria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde du Qatar en 2022. D’ici là, un comité devrait désigner un sélectionneur provisoire pour accompagner l’équipe. Milovan Rajevac, entraîneur de nationalité serbe était aux commandes pour un deuxième mandat. Il avait déjà coaché l’équipe de 2008 à 2010.