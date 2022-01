Les propos du numéro un français Emmanuel Macron sur les non-vaccinés continuent de susciter des réactions dans son pays. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron au cours d’une intervention disait qu’il avait très envie « d’emmerder » les non-vaccinés.

Comme on pouvait l’imaginer, cette déclaration du Président Macron a irrité des personnalités politiques et même des stars françaises. Dans la journée d’hier, nous vous informons qu’une plainte a été déposée par un maire contre le numéro un français. Ce jeudi matin, c’est au tour du rappeur français Akhenaton de réagir. Il était au micro de RMC et RMC Story. Il faut dire que le rappeur français Akhenaton qui a été admis à l’hôpital l’année dernière parce qu’il souffrait du coronavirus n’est toujours pas vacciné. Sur RMC et RMC Story, Akhenaton a critiqué la politique sanitaire du Président Macron et réagi à ses propos sur les non-vaccinés.

Réagissant aux propos de Macron, Akhenaton a affirmé qu’il trouve ça « enfantin et pas responsable« . « J’ai trouvé ça très enfantin, très naïf, et pas très responsable, venant d’un président, juge le rappeur marseillais. Mais ce qui m’a plus dérangé, c’est le fait de dire que quelqu’un qui ne se fait pas vacciner est un irresponsable et de ce fait un non-citoyen. Ça, je ne sais pas si un président l’a fait avant. Ça me gêne profondément.« , a réagi l’un des fondateurs du groupe de rap français IAM qui est l’auteur d’une tribune intitulée « Le maître et ses perroquets« . Le rappeur estime que le politique a pris le pas sur le bon sens sanitaire.