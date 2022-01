Les récents propos du Président Macron sur les non-vaccinés en France continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive dans le pays. Le Président Macron avait déclaré qu’il avait très envie d’« Emmerder les non-vaccinés ». Des propos qui ont choqué plus d’un et poussé de nombreuses personnalités à réagir. Un maire a par exemple décidé de retirer le portrait de Macron après ses propos sur les non-vaccinés.

Devant le tollé suscité par ses propos, le Président Macron est revenu sur le sujet et a assuré qu’il « assume totalement » ses propos. Le sujet qui a fait la une des médias français a dépassé les frontières du pays et a été évoqué en Belgique. Répondant à une question d’un journaliste, le 1er ministre belge a affirmé qu’il préfère «embêter le virus » pas «les gens» comme disait Macron. Ce mardi, le sujet est une nouvelle fois évoqué dans la presse. Un maire a décidé de porter plainte contre le numéro un français.

La nouvelle est tombée dans la matinée de ce mardi 11 Janvier 2022. Un maire français qui dit avoir été « blessé » par les propos du Président français Emmanuel Macron a décidé de déposer une plainte visant le numéro un français au parquet de Rennes. C’est le maire de Bovel (Ille-et-Vilaine), José Mercier, qui est le plaignant. il l’a annoncé lui-même ce jour, mardi 11 Janvier. « Ces propos et invectives, par le mépris qu’ils expriment, affectent l’image que j’ai de moi-même et celle que mes concitoyens sont susceptibles d’avoir de leur maire », explique l’élu français.