Après avoir suscité une grosse polémique en parlant de son envie « d’emmerder les non-vaccinés », quelque 5 millions de citoyens français « irresponsable », qui mettent en danger la vie des autres, le président français Emmanuel Macron a réitéré ses propos affirmant « assumer pleinement » ses paroles. Même si les Français dans leur majorité selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, ont approuvé les propos du président sur le fond, les opposants politiques du président et la plupart des candidats à la présidentielle lui en ont voulu, lui reprochant la stigmatisation des non-vaccinés.

Le maire de la petite commune de Lavaurette depuis 2020, Nils Passedat, lui est allé plus loin en décidant de se séparer du portrait officiel du président de la République et de le renvoyer à la préfecture du département après les propos de Macron. Dans une interview accordée le vendredi 7 janvier au quotidien Libération, l’édile a expliqué son geste en affirmant que « de tels propos dans la bouche du chef de l’État insultent à la fois une partie des Français, qui sont visés par ces propos, et d’autre part la fonction présidentielle ».

L’on n’a pas à harceler une partie de la population

Jusqu’alors « on avait son portrait affiché dans la salle du Conseil municipal, on respectait tout à fait à la fois la personne et la fonction. Maintenant, on respecte encore la fonction, mais plus la personne », a déclaré Nils Passedat. Selon le maire, les habitants de sa commune ont « très mal » reçu les propos du président de la République. « Tous étaient offusqués et outrés par ce genre de propos », ajoute-t-il. Pour l’élu municipal, « l’on n’a pas à harceler une partie de la population », qui ne s’est pas faite vacciner.