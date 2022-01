Le candidat d’extrême-droite à la présidentielle française Eric Zemmour ne compte pas se laisser faire. Hier lundi 17 janvier 2022, sur le réseau social Facebook, le polémiste s’est adressé à ses adversaires, en laissant voir que personne ne le fera taire.

« Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins »

« Mes adversaires défendent les délinquants étrangers contre les Français innocents. Je défends les Français innocents contre les délinquants étrangers. Ni la justice, ni les politiciens, ni les médias : personne ne me fera taire » a-t-il écrit sur son compte Facebook. Notons que ces mots d’Eric Zemmour interviennent le même jour que sa condamnation dans l’affaire de ses propos sur les mineurs isolés. Dans une interview sur la chaîne de télévision française CNews, le 29 septembre 2020, le polémiste français avait déclaré que ces derniers : « n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils viennent ». Hier lundi, concernant ses poursuites pour « complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale », Eric Zemmour a été condamné à une amende de 10 000 euros, conformément aux réquisitions du parquet.

Suite à cette condamnation, le polémiste ne compte pas en rester là, puisque son avocat, Olivier Pardo a indiqué vouloir faire appel. Pour rappel, il ne s’agit pas là de l’unique affaire à laquelle Eric Zemmour fait face. En effet, il était déjà poursuivi pour injure raciale, provocation à la haine ou contestation de crime contre l’humanité.