Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), chargé de la lutte contre le terrorisme au Maroc a annoncé mercredi 26 janvier, l’arrestation par la police antiterroriste du pays, de deux hommes suspectés d’être des partisans du groupe terroriste État islamique (EI). D’après le BCIJ, l’un des suspects a été arrêté pour avoir « fait l’apologie » du meurtre récent d’une septuagénaire française au sud du pays.

Les suspects, âgés de 23 ans, interpellés le matin dans la région de Marrakech, « avaient déclaré allégeance à l’Émir de “l’État Islamique” et entamé la distribution de publications extrémistes à des fins d’embrigadement », d’après le communiqué du BCIJ. Le bureau a précisé que les deux suspects sont « imprégnés d’idées extrémistes », et sont arrêtés pour « leurs liens présumés avec une cellule terroriste affiliée à l’organisation Daech » et sont déjà placé en garde à vue.

Entraînement à la fabrication d’explosifs

D’après le BCIJ, l’un des deux suspects qui « s’entraînait à la fabrication d’explosifs pour commettre des actes terroristes », « a fait l’apologie » du meurtre le 15 janvier d’une retraitée française de 79 ans dans un marché de Tiznit au sud du pays. Un Marocain de 31 ans suspecté du meurtre avait été interpellé le jour même de l’incident dans une autre ville, Agadir, située à environ cent kilomètres du lieu du crime.

Une enquête avait été ouverte et confiée à la police antiterroriste pour « mobile terroriste ». Le ministère français des Affaires étrangères avait recommandé à ses ressortissants « de faire preuve de vigilance dans l’ensemble des lieux publics et lors de ses déplacements au Maroc ».