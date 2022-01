Au Bénin, le ministère des sports a lancé le recrutement de 88 agents dans le cadre de la mise en place d’un mécanisme efficace de gestion et d’entretien des 22 stades omnisports du pays. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au lundi 28 février 2022. Les agents seront chargés de l’entretien au quotidien des aires de jeux de football, de basketball, de handball, de volleyball et de la piste d’Athlétisme. Ils devront également garder en état de propreté permanent, les blocs administratifs et sanitaires et s’occuper des travaux de jardinage, d’électricité, de plomberie et d’entretien général des sites.

Prendre service le 1er avril 2022 au plus tard

Selon l’avis de recrutement, les intéressés doivent avoir fait des études secondaires, attester d’une qualification dans le domaine choisi, être disposés à suivre les formations obligatoires organisées par le ministère des sports à l’attention des équipes et résider impérativement dans le département de son choix. On attend aussi d’eux une grande capacité d’adaptation et une aptitude à travailler en équipe. Ils doivent par ailleurs être disposés à prendre service le 1er avril 2022 au plus tard.

Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un curriculum vitae, et un justificatif de la qualification académique ou professionnelle. Ils peuvent être envoyés par mail à l’adresse msp.sp@gouv.bj. Les candidats sont également autorisés à les déposer au secrétariat administratif du ministère des sports ou dans les directions départementales dudit ministère. Il y aura bien entendu 88 agents recrutés à raison de 4 par stade.