Le Mali fait actuellement face à de sévères sanctions économiques et politiques imposées par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest . Le président de l’Union des ressortissants des Etats membres de l’organisation sous-régionale (UR-CEDEAO) , trouve que celle-ci s’acharne sur le pays. Il fait remarquer que le président Assimi Goïta n’a pas fermé la porte des négociations. De plus, il n’a jamais mentionné dans le chronogramme déposé à la Cedéao qu’il voulait rester 5 ans au pouvoir.

« Il a dit entre 6 mois et 5 ans. Il y a un intervalle. Dans cet intervalle-là, il peut avoir des négociations, et tout est possible. Pourquoi s’acharner sur un pays de cette façon pendant que le Monsieur est là pour la sécurité de son pays » se demande El Hadji Issa Boubacar Alpha . Assimi Goïta ne peut pas laisser le Mali dans l’instabilité, assure M Alpha, convaincu que l’actuel président ne veut que l’intégrité et la stabilité de son pays. Pourquoi alors l’obliger à faire un nouveau chronogramme s’interroge le président de l’UR-Cedeao.

« Si on s’acharne sur le Mali, et les bases militaires qui sont là, quand est-ce qu’elles vont partir ? »

Il n’a pas manqué de demander à la France d’établir aussi un chronogramme de départ de la force Barkhane. « C’est quoi le nouveau chronogramme de Barkhane, eux, ils vont rester définitivement dans le pays ? Si on s’acharne sur le Mali, et les bases militaires qui sont là, quand est-ce qu’elles vont partir ? Elles n’ont qu’à nous dire quand est-ce qu’elles vont partir ? Barkhane a combien de temps pour partir ? Est-ce que Barkhane peut partir d’ici le 27 février ?…Eux-mêmes n’ont qu’à tracer un chronogramme de départ si ce n’est vraiment pas une occupation » demande M Alpha.

« Ce que je peux dire à la Cedeao, c’est de reculer »

En tout cas, Goïta ne partira pas en laissant Barkhane au Mali avertit le président de l’UR-Cedeao. Pour lui, cela n’aurait pas de sens parce que cette force a manifestement échoué. Il invite pour finir, l’organisation sous-régionale à comprendre que les peuples de la sous-région ouest-africaine sont des peuples frères et que le linge sale devait se laver en famille. « On n’a pas besoin de s’acharner sur le Mali. Ce sont des jeunes militaires, il faut les aider, et les encadrer , si vous voyez que ce qu’il sont en train de faire n’est pas bien…Aujourd’hui, si vous avez vu la sortie du peuple malien pour soutenir cette junte, vraiment, ce que je peux dire à la Cedeao, c’est de reculer » a déclaré M Alpha.