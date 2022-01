La tension monte entre les clubs européens et les fédérations africaines de football. Depuis quelques semaines, les acteurs africains du football dénoncent l’attitude des clubs européens qui refusent de libérer les joueurs africains pour une bonne préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations. Il y a quelques jours, Ian Wright, ancien attaquant d’Arsenal avait lui aussi fustigé l’attitude des clubs européens.

Cette fois-ci c’est le Sénégal qui lance les hostitilités. Selon la fédération sénégalaise de football (FSF), le Watford FC, club anglais, bloque l’arrivée de l’international sénégalais Ismaïla Sarr. Le club agirait exprès pour retarder l’arrivée du footballeur malgré la volonté de ce dernier de rejoindre l’équipe nationale. La FSF dénonce le « comportement irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford, qui cherchent par tous les moyens à empêcher un joueur de jouer avec sa sélection nationale ».

Le club a réagi aux accusations affirmant avoir pourtant communiqué avec le club : « Après avoir consulté des experts médicaux, nous avons informé la FSF du processus de rééducation d’Ismaïla et de la durée probable de son rétablissement » peut-on lire dans un communiqué officiel. Pour le club, il ne s’agit pas d’un blocage, mais tout simplement de l’incapacité du joueur à participer à la CAN à cause de ses blessures.

ℹ️ Club statement on Ismaïla Sarr. — Watford Football Club (@WatfordFC) January 2, 2022