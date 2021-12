D’après l’ancien attaquant d’Arsenal, Ian Wright, on manque de respect à la Coupe d’Afrique des Nations plus que tout autre tournoi international. Wright a déclaré que certains aspects de la couverture du tournoi, qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, sont « teintés de racisme » après que les joueurs aient été amenés à défendre leur décision de représenter leurs équipes nationales pendant la saison nationale.

« Je dois me débarrasser de quelque chose et je dois demander quelque chose : Est-ce qu’un tournoi subit plus de manque de respect que la Coupe d’Afrique des Nations ? » a questionné Wright dans une vidéo publiée sur Instagram. « Il n’y a pas de plus grand honneur en tant que sportif que de représenter votre pays. La couverture est complètement teintée de racisme, complètement teintée. Des journalistes vous demandent s’ils honoreront les convocations de leurs équipes nationales ».

La honte a assez duré

« Si on demandait ça à un joueur anglais, vous imagineriez le scandale ? », s’est-il interrogé. L’attaquant de l’Ajax et de la Côte d’Ivoire, Sébastien Haller, a déclaré que la remise en cause de sa décision de jouer pour son pays « montre un manque de respect pour l’Afrique » et ne serait pas soumise à un joueur européen avant un championnat d’Europe. Se demandant si les gens pouvaient comprendre à quel point la CAN est importante les Africains, Wright a affirmé que « la honte a assez duré ».

« Je n’empêcherai jamais aucun joueur de jouer la CAN »

En première ligue anglaise, Liverpool, Manchester City et Chelsea devraient tous être privés de joueurs clés pendant le tournoi, mais le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a soutenu ceux de son équipe, dont l’ivoirien Wilfried Zaha et le ghanéen Jordan Ayew, pour représenter leurs pays en Cameroun. « Je respecte et comprends la passion et l’importance pour les joueurs d’aller représenter leur pays, donc je n’empêcherai jamais aucun joueur de jouer la Coupe d’Afrique des Nations », a déclaré Vieira. « Je pense que la compétition doit être plus respectée, car cette compétition est aussi importante que les Championnats d’Europe », a déclaré le coach.