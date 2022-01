Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) tient depuis ce samedi 29 janvier son 3ème congrès extraordinaire. Le président Jacques Ayadji a dans son adresse aux militants reprécisé la dynamique de l’engagement politique du parti. Le Directeur général des infrastructures a en effet, déclaré que le Moele –Bénin avait opté pour le travail sur la durée. Le « So Tcha Dou Tcha n’a (donc) pas sa place où la dynamique de l’alternance a pris corps, là où le patriotisme est réalité, là où le travail dans la vérité est un choix, là où tout simplement Moele-Bénin est le carburant » a t-il fait savoir.

Ce congrès sera l’occasion pour les membres du Moele-Bénin, d’évaluer le chemin parcouru et se fixer des objectifs dans le futur. Inutile de rappeler que le Bénin organise en 2023, les élections législatives. Le parti n’avait pas pu y participer en 2019. Il avait été écarté au même titre que le Parti du Renouveau Démocratique, la Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement et les Forces Cauris pour un Bénin Emergent entre autres.

Jacques Ayadji avait à l’époque appelé les militants et sympathisants du parti au calme. « Depuis les derniers développements de l’actualité liée au processus électoral, notamment à l’exclusion de Moele-Bénin par les deux tendances politiques à l’Assemblée nationale (la majorité et la minorité parlementaires), la grande majorité des militants et sympathisants du Parti se demande à quoi s’en tenir et cherche des réponses à de légitimes et pertinentes questions. Je voudrais inviter chacun à la sérénité et au calme » déclarait le Directeur général des infrastructures.