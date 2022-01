Cette année, c’est la ville de Ouidah qui a été choisie pour abriter les manifestations officielles de la fête des religions endogènes. Le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola était de la partie hier lundi 10 janvier 2022. Il a rendu hommage aux cultes endogènes. Pour lui, le vodoun s’est régénéré dans la « quasi-totalité des pays africains », devenant plus « électrique, et intégrant à chaque fois les apports des éléments des cultures locales ». Il a ensuite évoqué l’ambition du gouvernement de faire du Bénin, la capitale mondiale Vodoun.

« Pour y drainer la foule des adeptes, des dignitaires… »

A l’en croire, le pays est certes le berceau du vodoun mais il « rêve d’en devenir la Mecque, la capitale mondiale pour y drainer la foule des adeptes, des dignitaires, des chercheurs, des créateurs et des touristes ». Pour atteindre cet objectif, un travail est déjà en train d’être fait, assure l’autorité. Un écosystème se met en place pour permettre aux industries touristiques et culturelles de prendre le relai afin d’alimenter les offres les plus crédibles, attractives et originales dans le respect et la dignité a fait savoir Jean-Michel Abimbola.

« Musée Vodoun » et « Route des couvents »

Du côté du gouvernement, on mettre en œuvre dans le cadre du PAG II une dizaine de projets ambitieux et structurants à l’instar du « musée vodoun » et de la « Route des couvents « pour promouvoir la « Destination Bénin » a-t-il assuré. Signalons qu’une forte délégation gouvernementale était du côté de la plage de Ouidah hier lundi 11 janvier. Il y avait aussi des autorités traditionnelles et administratives, des dignitaires, des sympathisants, adeptes et touristes venus de plusieurs pays du monde.