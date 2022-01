Kemi Seba a fait un live sur sa page facebook hier vendredi 28 janvier. Le président de l’Ong Urgences panafricanistes a parlé du coup d’Etat au Burkina Faso. Un putsch que l’homme ne condamne pas puisqu’il trouve que le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris « ses responsabilités» et est « dans une dynamique de ramener l’ordre dans le pays des hommes intègres ».

Selon lui, Rock Marc Christian Kaboré n’a pas eu le courage de prendre ses responsabilités. « C’est quelqu’un (qui était assis entre deux chaises). Il avait au départ des aspirations allant dans le sens de prôner l’unité, un panafricanisme, mais il n’avait pas la carrure pour le faire. Quand il a été confronté à la réalité du pouvoir, il a voulu essayer de satisfaire tout le monde, mais en satisfaisant tout le monde on ne satisfait personne » croit savoir le franco-béninois. L’homme d’Etat s’est ensuite « fait taper sur les doigts » diplomatiquement selon Kemi Seba.

« Tous ceux qui se battaient pour un changement ont été persécutés »

Il a rappelé à cet effet, le discours du président français en 2019 où il demandait aux dirigeants du G5 Sahel de clarifier leur position vis-à-vis de la présence militaire française . En fonction de la situation, M Kaboré « a fini par se détourner du camp panafricaniste et a commencé la répression. Tous ceux qui se battaient pour un changement ont été persécutés » croit savoir le président de l’Ong Urgences panafricanistes. En somme, le président déposé n’a pas eu le courage de prendre ses responsabilités selon Kemi Séba.

Ils ont « arrêté l’hémorragie »

« Face à cette situation d’inertie, alors que le pays était en proie à de très graves agressions, les militaires emmenés par Sandaogo ont pris leurs responsabilités et ont opéré ce coup d’Etat » apprécie le président de l’Ong Urgences panafricanistes. Pour lui, ces derniers ont « arrêté l’hémorragie » parce que Kaboré « n’avait pas la capacité de conduire à destination le bus Burkina Faso ». Il est persuadé que le nouvel homme fort de Ouagadougou et ses hommes feront tout « pour trouver la solution la plus pérenne pour la souveraineté du Faso ».