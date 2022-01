Quelques heures avant la rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Genève, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a affirmé face aux journalistes que la Russie n’a peur d’aucun État, pas même des Etats-Unis. « Nous n’avons peur de personne, pas même des États-Unis », a déclaré le diplomate, répondant à la question de savoir si « l’Ukraine effraie la Russie ».

Ryabkov a également révélé que Washington avait promis de répondre aux propositions de Moscou sur les garanties de sécurité la semaine prochaine. Dans le cadre de la crise ukrainienne, Washington et ses alliés occidentaux menaces d’imposer des sanctions massives à la Russie si elle envahie l’Ukraine. Mais d’après le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les sanctions contre la Russie envisagées par l’Occident sont absurdes et deviennent de plus en plus inutiles à mesure qu’elles s’accumulent.

Des mesures absurdes

Selon le Washington Post, un groupe de membres républicains du Congrès a présenté un projet de loi imposant des sanctions aux hauts responsables russes et aux principaux hommes d’affaires. « Les législateurs américains exercent ce qu’ils sont capables de faire le mieux. Plus il y a de projets de loi contingents, avec leur contenu absurde et leurs propositions de mesures absurdes, plus ils deviennent sans valeur », a affirmé Peskov.